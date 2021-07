Atletica, Olimpiadi Tokyo: risultati pomeriggio 30 luglio. A Barega il primo oro, brava Battocletti. Crippa 11°, out la 4×400 (Di venerdì 30 luglio 2021) Alle Olimpiadi di Tokyo 2021 si è conclusa la prima giornata riservata all’Atletica leggera, si sono assegnate anche le prime medaglie nei 10000 metri maschili. Di seguito tutti i risultati della sessione serale (in Giappone, sono avanti sette ore rispetto a noi). 10000 METRI (MASCHILE), FINALE – Clicca qui per la cronaca. 5000 METRI (FEMMINILE), BATTERIE – Due serie in programma, accedono alla finale le prime cinque classificate e i migliori cinque tempi di ripescaggio. Nadia Battocletti si scatena nella seconda, rimane sempre a contatto con le quotatissime big e conclude in terza posizione con un ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Alledi2021 si è conclusa la prima giornata riservata all’leggera, si sono assegnate anche le prime medaglie nei 10000 metri maschili. Di seguito tutti idella sessione serale (in Giappone, sono avanti sette ore rispetto a noi). 10000 METRI (MASCHILE), FINALE – Clicca qui per la cronaca. 5000 METRI (FEMMINILE), BATTERIE – Due serie in programma, accedono alla finale le prime cinque classificate e i migliori cinque tempi di ripescaggio. Nadiasi scatena nella seconda, rimane sempre a contatto con le quotatissime big e conclude in terza posizione con un ...

Advertising

Eurosport_IT : È arrivato il momento dell’atletica! Si parte stanotte ???? ????? 2:00 - Qualificazioni salto in alto ????? 13:30 - Fina… - Eurosport_IT : Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Antonella Palmisano: 4? grandi speranze azzurre per conquistare u… - Eurosport_IT : ?? La diretta testuale del Day 8 dell'atletica ?????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam |… - abuongi : #Tokyo2020 #Athletics #Atletica Battocletti, a 21 anni con la maturità di una grande. In finale dei 5000. La 4x400… - ilSimoPole : @Vitellozzo @Negritaliani Le Olimpiadi dovrebbero avere solo atletica e le altre cose tipo tiro con l'arco, scherma… -