Atletica, Olimpiadi Tokyo: risultati mattina 30 luglio. Tamberi in finale, bene gli azzurri. Batterie 100 metri impressionanti (Di venerdì 30 luglio 2021) Si sono aperte le gare di Atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo 2021. mattinata subito soddisfacente per l’Italia: Gianmarco Tamberi si è qualificato alla finale di salto in alto superando 2.28, sognando di conquistare una medaglia. Passano in finale anche i siepisti Ahmed Abdelwahd e Ala Zoghlami, mentre Anna Bongiorni è superlativa e accede alla semifinale dei 100 metri. Semifinali per Alessandro Sibilio (400 ostacoli, molto convincente) ed Elena Bellò (800 metri). Di seguito la cronaca con i ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Si sono aperte le gare dileggera alledi2021.ta subito soddisfacente per l’Italia: Gianmarcosi è qualificato alladi salto in alto superando 2.28, sognando di conquistare una medaglia. Passano inanche i siepisti Ahmed Abdelwahd e Ala Zoghlami, mentre Anna Bongiorni è superlativa e accede alla semidei 100. Semifinali per Alessandro Sibilio (400 ostacoli, molto convincente) ed Elena Bellò (800). Di seguito la cronaca con i ...

