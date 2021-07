Atletica, Olimpiadi Tokyo: Nadia Battocletti chiude al 3° posto in batteria e vola in finale nei 5.000 metri (Di venerdì 30 luglio 2021) Nadia Battoccletti fantastica. L’azzurra è stata autrice di una batteria nei 5.000 metri a dir poco entusiasmante. La 21enne trentina ha gestito come meglio non si potrebbe la tattica di gara, rimanendo nel cuore del gruppo fino ai 600 metri dal traguardo prima di aprire il turbo e andare a conquistare un meraviglioso 3° posto che vale la finale. Battocletti controlla con grande intelligenza la prima parte di gara e passa ai 1.000 metri in 3’04”2 in ottava piazza. La giovane trentina non intende cambiare passo e rimane coperta anche nel successivo ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021)Battoccletti fantastica. L’azzurra è stata autrice di unanei 5.000a dir poco entusiasmante. La 21enne trentina ha gestito come meglio non si potrebbe la tattica di gara, rimanendo nel cuore del gruppo fino ai 600dal traguardo prima di aprire il turbo e andare a conquistare un meraviglioso 3°che vale lacontrolla con grande intelligenza la prima parte di gara e passa ai 1.000in 3’04”2 in ottava piazza. La giovane trentina non intende cambiare passo e rimane coperta anche nel successivo ...

