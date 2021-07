Atletica, Olimpiadi Tokyo, Elena Bellò: “Oggi contava solo passare il turno” (Di venerdì 30 luglio 2021) Elena Bellò esprime il proprio parere al termine delle batterie degli 800 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Iniziano le gare d’Atletica e l’Italia è subito protagonista nella mattinata giapponese che ha già determinato alcune delle finali in programma questo pomeriggio. La veneta ha corso con il tempo di 2:01.07, una prestazione che gli permette di accedere alla semifinale. La nostra connazionale ha tagliato il traguardo alle spalle della britannica Jemma Reekie (1:59.97) e dell’americana Ajee Wilson (2:00.02), rispettivamente quarta e terza. L’atleta ha rilasciato ai microfoni della FIDAL: “Speravo di ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021)esprime il proprio parere al termine delle batterie degli 800 metri alledi2020. Iniziano le gare d’e l’Italia è subito protagonista nella mattinata giapponese che ha già determinato alcune delle finali in programma questo pomeriggio. La veneta ha corso con il tempo di 2:01.07, una prestazione che gli permette di accedere alla semifinale. La nostra connazionale ha tagliato il traguardo alle spalle della britannica Jemma Reekie (1:59.97) e dell’americana Ajee Wilson (2:00.02), rispettivamente quarta e terza. L’atleta ha rilasciato ai microfoni della FIDAL: “Speravo di ...

