Atletica | Olimpiadi Tokyo Dariya Derkach | “Tanta delusione | prima della gara avevo buone sensazioni”

(Di venerdì 30 luglio 2021) Nulla da fare perche nelle qualificazioni del salto triplo Olimpico non riesce a trovare lo spunto per l’accesso in finale. L’atleta azzurra saluta2020 a causa di una prestazione al di sotto delle sue potenzialità. Soltanto 13.90 al terzo tentativo ed amarezza che prende il sopravvento nelle dichiarazioni post: “C’è. Non è andata per niente bene”, commenta a caldo. La salernitana soltanto poche settimane fa aveva colto il suo personale con un ottimo 14.47 che, solo avvicinato, sarebbe bastato quest’oggi per cogliere la qualificazione. L’ultima ...

TOKYO (Giappone) - Una finale olimpica al primo tentativo non è un' impresa da poco e può celebrarla Nadia Battocletti , che ha staccato il pass nei 5.000 metri grazie al terzo posto ottenuto nella ...TOKYO (Giappone) - Orgoglio ed emozione a Tokyo per Nadia Battocletti, capace di staccare il pass per la finale olimpica dei 5.000 metri grazie al terzo posto ottenuto nella seconda batteria (14'55"83 ...Nulla da fare per Dariya Derkach che nelle qualificazioni del salto triplo Olimpico non riesce a trovare lo spunto per l'accesso in finale. L'atleta azzurra saluta Tokyo 2020 a causa di una prestazion ...Tutte le gare del 30 luglio alle Olimpiadi di Tokyo 2020, con l'inizio degli eventi dell'Atletica e tanti italiani che puntano alle medaglie ...