Atletica | Olimpiadi Tokyo | Bellò in semifinale sugli 800 | eliminato Faloci nel disco

Elena Bellò si è qualificata alle semifinali degli 800 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L'azzurra ha chiuso la propria batteria in quinta posizione col tempo di 2:01.07, strappando uno dei sei crono di ripescaggio per il passaggio del turno. La nostra portacolori aveva chiuso la propria serie alle spalle della britannica Jemma Reekie (1:59.97), della statunitense Ajee Wilson (2:00.02), della cinese Chunyu Wang (2:00.05) e della finlandese Sara Kuivisto (2:00.15). Niente da fare, invece, per Giovanni Faloci nel lancio del disco: dopo due nulli iniziali, l'azzurro si ferma 57.33 metri, chiudendo in 29ma ...

