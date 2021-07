Atletica, Olimpiadi Tokyo. Anna Bongiorni: “Ho dato il meglio di me” (Di venerdì 30 luglio 2021) Anna Bongiorni accede alle semifinali del 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurra supera le batterie che si sono svolte questa mattina con il tempo di 11.35 completando al terzo posto alle spalle della tedesca Alexandra Burghardt e della statunitense Javianne Oliver, rispettivamente prima e seconda. La nostra atleta ha dichiarato alla FIDAL: “Prima di Rovereto pensavo di non poter entrare alle Olimpiadi, ero troppo indietro nel ranking. Non trovavo le gare che mi dessero abbastanza punti per entrare. Sono arrivata e volevo dimostrare di non essere da ultimo posto. Sapevo che sarebbe stata ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021)accede alle semifinali del 100 metri alledi2020. L’azzurra supera le batterie che si sono svolte questa mattina con il tempo di 11.35 completando al terzo posto alle spalle della tedesca Alexandra Burghardt e della statunitense Javianne Oliver, rispettivamente prima e seconda. La nostra atleta ha dichiarato alla FIDAL: “Prima di Rovereto pensavo di non poter entrare alle, ero troppo indietro nel ranking. Non trovavo le gare che mi dessero abbastanza punti per entrare. Sono arrivata e volevo dimostrare di non essere da ultimo posto. Sapevo che sarebbe stata ...

