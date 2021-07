Atletica, Olimpiadi Tokyo. Alessandro Sibilio sui suoi 400 ostacoli: “Un po’ di emozione, me la posso giocare ma domani serve l’impresa” (Di venerdì 30 luglio 2021) Buon debutto alle Olimpiadi di Tokyo per Alessandro Sibilio. Il ventiduenne napoletano ha corso quest’oggi la terza batteria dei 400 ostacoli difendendosi discretamente: terzo posto per lui in 49.11, alle spalle del norvegese Karsten Warholm, titolare del record del mondo (46”70) e vincitore in 48.65, e dell’irlandese Thomas Barr, quarto a Rio e secondo quest’oggi in 49.02. Una gara in rimonta per l’azzurro, che negli ultimi metri ha messo il turbo per passare il brasiliano Marcio Teles (49.70), il francese Wilfried Happio (49.39) ed il tedesco Luke Campbell (49.19); il suo 49.11 è il tredicesimo tempo ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Buon debutto allediper. Il ventiduenne napoletano ha corso quest’oggi la terza batteria dei 400difendendosi discretamente: terzo posto per lui in 49.11, alle spalle del norvegese Karsten Warholm, titolare del record del mondo (46”70) e vincitore in 48.65, e dell’irlandese Thomas Barr, quarto a Rio e secondo quest’oggi in 49.02. Una gara in rimonta per l’azzurro, che negli ultimi metri ha messo il turbo per passare il brasiliano Marcio Teles (49.70), il francese Wilfried Happio (49.39) ed il tedesco Luke Campbell (49.19); il suo 49.11 è il tredicesimo tempo ...

