Atletica | Olimpiadi Tokyo | 4×400 mista eliminata | azzurri a 22 centesimi dalla finale

L'Italia non è riuscita a incantare con la 4×400 mista alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Questa specialità faceva il proprio storico debutto ai Giochi, ma il quartetto azzurro ha faticato a ben figurare e ha mancato la qualificazione alla finale. La nostra Nazionale ha concluso la seconda batteria al quinto posto col tempo di 3:13.51 (record nazionale), nettamente alle spalle di Polonia (3:10.44), Olanda (3:10.69), Giamaica (3:11.76) e Gran Bretagna (3:11.95). Soltanto le prime tre classificate superavano il turno, serviva il 3:13.29 della Spagna per strappare il secondo e ultimo tempo di ripescaggio.

