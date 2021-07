Atletica, Olimpiadi Tokyo: 2 azzurri in finale sui 3000 siepi. Abdelwahed e Ala Zoghlami centrano l’obiettivo (Di venerdì 30 luglio 2021) L’Italia dell’Atletica leggera ha incominciato brillantemente la propria avventura alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Regina degli Sport ha aperto il suo programma con i primi turni eliminatori e due azzurri sono subito riusciti a fare festa qualificandosi alla finale dei 3000 siepi. I nostri portacolori hanno raggiunto l’obiettivo della vigilia e torneranno in pista lunedì 2 agosto (ore 14.15 italiane) per inseguire un bel piazzamento nell’atto conclusivo. Ahmed Abdelwahed chiude il gruppo dei migliori sei al suono della campana che segna ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) L’Italia dell’leggera ha incominciato brillantemente la propria avventura alledi2021. La Regina degli Sport ha aperto il suo programma con i primi turni eliminatori e duesono subito riusciti a fare festa qualificandosi alladei. I nostri portacolori hanno raggiuntodella vigilia e torneranno in pista lunedì 2 agosto (ore 14.15 italiane) per inseguire un bel piazzamento nell’atto conclusivo. Ahmedchiude il gruppo dei migliori sei al suono della campana che segna ...

