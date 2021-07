Atletica leggera alle Olimpiadi 2021, Nadia Battocletti ai 5000 metri oggi 30 luglio: orario e dove vedere la diretta tv e streaming (Di venerdì 30 luglio 2021) E’ tutto pronto: Nadia Battocletti, l’atleta italiana, è pronta a scendere in campo e gareggiare per i 5000 metri alle Olimpiadi di Tokyo. La sua ‘performance’ si potrà seguire oggi, venerdì 30 luglio, alle 12 con Nadia Battocletti che gareggerà per le qualificazioni. L’atleta è giovanissima, classe 2000, è una mezzofondista che è stata allenata inizialmente dal padre, Giuliano Battocletti e dal 2018 fa parte del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre. Atletica ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 luglio 2021) E’ tutto pronto:, l’atleta italiana, è pronta a scendere in campo e gareggiare per idi Tokyo. La sua ‘performance’ si potrà seguire, venerdì 3012 conche gareggerà per le qualificazioni. L’atleta è giovanissima, classe 2000, è una mezzofondista che è statanata inizialmente dal padre, Giulianoe dal 2018 fa parte del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre....

Advertising

Coninews : Nel programma olimpico di #Tokyo2020 fa il suo esordio l’atletica leggera. Sarà un venerdì da non perdere. ????… - PicenoTime : Atletica leggera, Tamberi in finale nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo - CorriereCitta : Atletica leggera alle #Olimpiadi 2021, Nadia Battocletti ai 5000 metri oggi 30 luglio: orario e dove vedere la dire… - perryftgoulding : RT @Coninews: Nel programma olimpico di #Tokyo2020 fa il suo esordio l’atletica leggera. Sarà un venerdì da non perdere. ???? #ItaliaTeam h… - Grmosciia : OGGI INIZIA IL PROGRAMMA DI ATLETICA LEGGERA OGGI INIZIANO I GIOCHI OLIMPICI -