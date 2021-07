Atletica, Gianmarco Tamberi in finale alle Olimpiadi! Fuori nomi importanti (Di venerdì 30 luglio 2021) Gianmarco Tamberi timbra il cartellino e si qualifica alla finale del salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’azzurro raggiunge l’obiettivo minimo della vigilia e si guadagna il diritto di tornare in pedana domenica 1° agosto (ore 12.10 italiane), quando inseguirà la medaglia a cinque cerchi. Per sua stessa ammissione non è stato un turno encomiabile e i salti non sono stati superlativi, ma l’importante era superare le qualificazioni e il traguardo è stato raggiunto senza dover esagerare. Il marchigiano ha superato quota 2.28 al secondo tentativo, dopo aver commesso l’unico errore della sua giornata (in precedenza ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021)timbra il cartellino e si qualifica alladel salto in altoOlimpiadi di Tokyo 2021. L’azzurro raggiunge l’obiettivo minimo della vigilia e si guadagna il diritto di tornare in pedana domenica 1° agosto (ore 12.10 italiane), quando inseguirà la medaglia a cinque cerchi. Per sua stessa ammissione non è stato un turno encomiabile e i salti non sono stati superlativi, ma l’importante era superare le qualificazioni e il traguardo è stato raggiunto senza dover esagerare. Il marchigiano ha superato quota 2.28 al secondo tentativo, dopo aver commesso l’unico errore della sua giornata (in precedenza ...

