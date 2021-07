Atletica, chi sono gli avversari di Tamberi alle Olimpiadi? Barshim e Ivanyuk favoriti, spauracchio Nedasekau. E Harrison… (Di venerdì 30 luglio 2021) Gianmarco Tamberi darà la caccia a una medaglia nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’azzurro ha superato il turno di qualificazione saltando 2.28 al secondo tentativo. Ma quali saranno gli avversari del marchigiano nella rincorsa verso il podio a cinque cerchi? Il favorito della vigilia è il qatarino Mutaz Essa Barshim: vero che in stagione non è andato oltre 2.30, ma stiamo parlando del Campione del Mondo in carica e di un fuoriclasse assoluto capace in passato di volare fino a 2.43, a due centimetri dal primato mondiale di Javier Sotomayor. Il miglior accredito stagionale, però, è del russo ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Gianmarcodarà la caccia a una medaglia nel salto in altodi Tokyo 2021. L’azzurro ha superato il turno di qualificazione saltando 2.28 al secondo tentativo. Ma quali saranno glidel marchigiano nella rincorsa verso il podio a cinque cerchi? Il favorito della vigilia è il qatarino Mutaz Essa: vero che in stagione non è andato oltre 2.30, ma stiamo parlando del Campione del Mondo in carica e di un fuoriclasse assoluto capace in passato di volare fino a 2.43, a due centimetri dal primato mondiale di Javier Sotomayor. Il miglior accredito stagionale, però, è del russo ...

Advertising

AmicoVirgi : @IlMist Non andare più a dormire che c'è il concreto rischio di non prendere più neanche un oro. Chi c'è rimasto ch… - Notodaydear : - abuongi : #Tokyo2020 #Athletics #Atletica E chi ben comincia… @atleticaitalia @EuroAthletics @WorldAthletics - Fidallazio : ???? Olimpiadi, parte l'atletica. Abdelwahed già in finale ?? ???? I 3000 inaugurano l'Olimpiade per l'atletica. Il rom… - sgp569 : @RaiDue Ridateci Bragagna come telecronista dell'Atletica per favore. Chi lo sta sostituendo ora è sicuramente prof… -