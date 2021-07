Atletica, Alessandro Sibilio convince alle Olimpiadi: semifinali nei 400 ostacoli, gran rimonta. Finale possibile? (Di venerdì 30 luglio 2021) Alessandro Sibilio si è qualificato in maniera convincente e brillante alle semifinali dei 400 metri ostacoli. L’azzurro si è messo in luce nell’ambito di una batteria decisamente competitiva considerando la qualità degli avversari. Il 22enne, al suo esordio ai Giochi, ha chiuso in terza posizione col tempo di 49.11 e ha superato il turno direttamente (l’ingresso alle semifinali era assicurato ai primi quattro classificati delle 5 batterie e ai migliori quattro tempi di ripescaggio). Il campano è partito benissimo, schizzando fuori dai blocchi con un ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021)si è qualificato in manierante e brillantedei 400 metri. L’azzurro si è messo in luce nell’ambito di una batteria decisamente competitiva considerando la qualità degli avversari. Il 22enne, al suo esordio ai Giochi, ha chiuso in terza posizione col tempo di 49.11 e ha superato il turno direttamente (l’ingressoera assicurato ai primi quattro classificati delle 5 batterie e ai migliori quattro tempi di ripescaggio). Il campano è partito benissimo, schizzando fuori dai blocchi con un ...

