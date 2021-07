Atletica, Ala Zoghlami: “Noi italiani puntiamo a correre tra i grandi” (Di venerdì 30 luglio 2021) Parte al meglio l’Olimpiade di Tokyo per l’Italia dell’Atletica leggera. Arrivano infatti due azzurri in finale nei 3000 siepi al maschile: si tratta di Ahmed Abdelwahed e Ala Zoghlami. Quest’ultimo ha letteralmente demolito il proprio primato personale, timbrando un ottimo 8:14.06. Quarta posizione nella sua serie, quella vinta dall’etiope Lamecha Girma (8:09.83) davanti al giapponese Ryuji Miura (8:09.92, record nazionale) e al keniano Benjamin Kigen (8:10.90). Il tempo in ogni caso è eccellente e vale come ripescaggio. Parole d’orgoglio ai microfoni Rai: “Noi italiani puntiamo a correre tra i ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Parte al meglio l’Olimpiade di Tokyo per l’Italia dell’leggera. Arrivano infatti due azzurri in finale nei 3000 siepi al maschile: si tratta di Ahmed Abdelwahed e Ala. Quest’ultimo ha letteralmente demolito il proprio primato personale, timbrando un ottimo 8:14.06. Quarta posizione nella sua serie, quella vinta dall’etiope Lamecha Girma (8:09.83) davanti al giapponese Ryuji Miura (8:09.92, record nazionale) e al keniano Benjamin Kigen (8:10.90). Il tempo in ogni caso è eccellente e vale come ripescaggio. Parole d’orgoglio ai microfoni Rai: “Noitra i ...

