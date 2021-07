Atalanta | Maehle si allena col gruppo | recupero per tre uomini di Gasperini

(Di venerdì 30 luglio 2021), Maehele torna in: le ultime da Zingonia con tre calciatori che stanno recuperando dai loro acciacchi L’accoglieche oggi è tornato adrsi in. Le ultime da Zingonia. «Nerazzurri al lavoro al Centro Bortolotti di Zingonia. Oggi era in programma una doppia seduta: primomento con la squadra per, sempre out invece Hateboer, Malinovskyi e Sportiello che proseguono con i rispettivi programmi di. Domani, sabato 31 luglio, è in programma unmento al mattino, ...

Calciomercato.com

Domani alle 16.30 l'tornerà in campo, al Gewiss Stadium contro il Pordenone, per disputare la terza amichevole della stagione 2021/2022 e lo farà a ranghi quasi completi: oggi l'ala...di Fabio Gennari L'ha tante risorse, uno dei segreti del gruppo di Gasperini è la capacità di non fermarsi mai ... da oggi, il danese Joakimsarà di nuovo in gruppo.