Atalanta, arriva Lovato dal Verona: affare da 11 milioni di euro (Di venerdì 30 luglio 2021) L’Atalanta batte un colpo in difesa. Il club nerazzurro, vista la più che probabile partenza di Cristian Romero seguito da Tottenham e Barcellona, sta definendo gli ultimi dettagli per l’acquisto del centrale dell’Hellas Verona, Mattia Lovato. I gialloblù dovrebbero incassare una cifra intorno agli 11 milioni di euro dalla cessione del giovane difensore. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) L’batte un colpo in difesa. Il club nerazzurro, vista la più che probabile partenza di Cristian Romero seguito da Tottenham e Barcellona, sta definendo gli ultimi dettagli per l’acquisto del centrale dell’Hellas, Mattia. I gialloblù dovrebbero incassare una cifra intorno agli 11didalla cessione del giovane difensore. SportFace.

