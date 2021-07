Arrestato il consigliere sceriffo di Licata Il gip dispone i domiciliari con braccialetto elettronico É accusato di aver sparato all’ex socio

(Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo l’autodenuncia di ieri, è scattato l’arresto delcomunale di, Gaetano Aronica. Nei confronti del politico, eletto nel 2018 con la lista “Lega Noi con Salvini” anche se dal partito fanno sapere che non risulta iscritto, il gip di Agrigento ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare aie con l’applicazione del. L’uomo è ritenuto responsabile del ferimento al braccio, con quattro colpi di pistola di cui uno andato a segno, dell’exper diverbi legati alla loro attività di onoranze funebri. Leggi anche: Politici dal grilletto ...

Ilcomunale di Licata, Gaetano Aronica, 48 anni, è stato. Il gip del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con il ...E' statoilcomunale di 48 anni, Gaetano Aronica, eletto da 'civico' a Licata con la lista 'Lega noi con Salvini', che ha sparato quattro colpi di pistola contro un suo socio di 71 anni, ...