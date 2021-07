Ariano Film Festival | grande attesa per Io resto qua!

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 30 luglio 2021) Mentre si avvicina la chiusura di questa nona edizione dell’Internationalattenzione viene riservata alle opere finaliste. Quale lungometraggio italiano e tra i finalisti? La quinta giornata dioffre al suo pubblico la proiezione dell’unico lungometraggio italiano tra i finalisti, Iodi Gianluca Sia. L’appuntamento è alle 18.00, in Auditorium Comunale, con il regista e il produttore a introdurre il. Trama Una storia in cui si intrecciano i destini di due personaggi con nulla in comune ...