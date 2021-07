Ardea, ‘un mare di miglioramenti’ per rilanciare il turismo: strade, marciapiedi e piste ciclabili, ecco come diventerà (e quando) (Di venerdì 30 luglio 2021) 2,7 milioni in arrivo dalla Regione Lazio per il rilancio turistico di Ardea. Soldi che, sommati ai 300 mila euro di contributo del Comune, portano a 3 milioni di euro l’investimento totale per il progetto che vedrà il territorio rutulo cambiare aspetto sul fronte dell’offerta turistica. piste ciclo pedonali, arredi urbani, strade finalmente senza buche e con marciapiedi, ma anche aree ludico-sportive, un nuovo arredo urbano, l’illuminazione pubblica, un impianto di videosorveglianza, un’area parcheggio e punti di ricarica per i veicoli elettrici. Il tutto in tempi brevi: entro la prossima estate. Il progetto è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 luglio 2021) 2,7 milioni in arrivo dalla Regione Lazio per il rilancio turistico di. Soldi che, sommati ai 300 mila euro di contributo del Comune, portano a 3 milioni di euro l’investimento totale per il progetto che vedrà il territorio rutulo cambiare aspetto sul fronte dell’offerta turistica.ciclo pedonali, arredi urbani,finalmente senza buche e con, ma anche aree ludico-sportive, un nuovo arredo urbano, l’illuminazione pubblica, un impianto di videosorveglianza, un’area parcheggio e punti di ricarica per i veicoli elettrici. Il tutto in tempi brevi: entro la prossima estate. Il progetto è stato ...

