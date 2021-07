(Di venerdì 30 luglio 2021) In occasione dellail dottorha incontrato il Direttore Generale diRocco Damone che ha ringraziato gli operatori delladi Stato per l'impegno quotidiano al fianco dei medici e degli infermieri L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Aou Careggi: visita del Questore Santarelli per avvicendamento posto polizia - AOUCareggi : Stamani visita del Questore di Firenze Filippo Santarelli al Posto di Polizia del Pronto Soccorso. Santarelli ha in… - AOUCareggi : Donato l’olio di Careggi, 39 litri, a due istituzioni benefiche dell’area fiorentina, Casa Caciolle e la Parrocchia… -

Ultime Notizie dalla rete : Aou Careggi

gonews

Al 31 Dicembre 2017 gli infermieri complessivamente in servizio nelle 10 strutture del servizio sanitario regionale (Asl Toscana Centro, Estar, Fondazione Monasterio, Ispro,Senese,, Asl ...A dimostrarlo i numerosi traguardi raggiunti negli anni a seguire, tra cui il ruolo di direttore della Chirurgia oncologica a indirizzo robotico all'die la nomina di presidente eletto ...In occasione della visita il dottor Santarelli ha incontrato il Direttore Generale di Careggi Rocco Damone che ha ringraziato gli operatori della Polizia di Stato per l'impegno quotidiano al fianco de ...“Sull’organico degli infermieri la Regione Toscana fa il gioco delle tre carte: sbandiera oltre 1700 assunzioni, ma se si tolgono quelli andati in ...