Anticipazioni Beautiful, l’addio più doloroso: la struggente partenza (Di venerdì 30 luglio 2021) Anticipazioni Beautiful, tutte le novità e trame delle nuove puntate italiane in onda da domenica 1 agosto a sabato 7 agosto. Ecco cosa succederà Beautiful, una delle soap più longeve della storia della TV. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 30 luglio 2021), tutte le novità e trame delle nuove puntate italiane in onda da domenica 1 agosto a sabato 7 agosto. Ecco cosa succederà, una delle soap più longeve della storia della TV. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

zazoomblog : Anticipazioni Brave and Beautiful 2 agosto 2021 - #Anticipazioni #Brave #Beautiful - MonicaBosqueDOD : RT @redazionetvsoap: L'intimità cresce, ma la voglia di vendetta anche! #braveandbeautiful #anticipazioni - cocobetty73 : RT @redazionetvsoap: L'intimità cresce, ma la voglia di vendetta anche! #braveandbeautiful #anticipazioni - zazoomblog : Brave and beautiful anticipazioni 30 luglio 2021: Cesur e Rifat nei guai con Tahsin? - #Brave #beautiful… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Brave and beautiful anticipazioni 30 luglio 2021: Cesur e Rifat nei guai con Tahsin?… -