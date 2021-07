Advertising

vforvistosi : RT @AnsaVeneto: >ANSA-IL-PUNTO/COVID: Veneto in 4/A ondata, ed è tutta Delta. Variante ha prevalenza 97%, ma 52% popolazione è vaccinata #A… - AnsaSardegna : >ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna rischia giallo entro estate. Solo se casi e ospedalizzazioni continueranno a salire… - AnsaVeneto : >ANSA-IL-PUNTO/COVID: Veneto in 4/A ondata, ed è tutta Delta. Variante ha prevalenza 97%, ma 52% popolazione è vacc… - AnsaCalabria : COVID: il punto in Calabria. Crescono i ricoveri, Rt 0.99.Oggi 108 positivi e nessuna vittima |#ANSA - Federic32719920 : @ANSA_Salute @dottoremaevero @FNOMCeO Su quale base dicono che è fake? Devono saper documentare con le prove scient… -

Ultime Notizie dalla rete : ANSA PUNTO

ANSA Nuova Europa

Con i vecchi parametri la Sardegna sarebbe già finita in zona gialla, ma il rischio non è del tutto scongiurato. Con 94,5 casi ogni 100mila abitanti l'Isola e un indice di ospedalizzazione che sale ...Due pastori maremmani che portano il gregge nelpiù lontano possibile dalle fiamme. È il loro "mestiere" quello di difendere le pecore, ma ...che mi ha colpito profondamente - spiega all'- ...(ANSA) - CAGLIARI, 30 LUG - Con i vecchi parametri la Sardegna sarebbe già finita in zona gialla, ma il rischio non è del tutto scongiurato. Con 94,5 casi ogni 100mila abitanti l'Isola e un indice di ...CAGLIARI, 30 LUG - Con i vecchi parametri la Sardegna sarebbe già finita in zona gialla, ma il rischio non è del tutto scongiurato. Con 94,5 casi ogni 100mila abitanti l'Isola e un indice di ospedaliz ...