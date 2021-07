Angela Carini: lutto per l’olimpionica azzurra, morto suo padre (Di venerdì 30 luglio 2021) La vita, e non il ring dove ha perso ai punti agli ottavi di finale del torneo olimpico per i pesi welter, ha messo ko l’olimpionica azzurra Angela Carini: morto suo padre (Polizia di Stato)Dal sogno olimpico al dolore più atroce: un gravissimo lutto ha colpito Angela Carini, la 22enne di Afragola, grosso centro della cintura metropolitana di Napoli, stella del pugilato italiano, la cui avventura ai Giochi Olimpici di Tokio 2020 si è conclusa agli ottavi di finale del torneo dedicato alla categoria dei pesi welter, battuta di misura per ... Leggi su ck12 (Di venerdì 30 luglio 2021) La vita, e non il ring dove ha perso ai punti agli ottavi di finale del torneo olimpico per i pesi welter, ha messo kosuo(Polizia di Stato)Dal sogno olimpico al dolore più atroce: un gravissimoha colpito, la 22enne di Afragola, grosso centro della cintura metropolitana di Napoli, stella del pugilato italiano, la cui avventura ai Giochi Olimpici di Tokio 2020 si è conclusa agli ottavi di finale del torneo dedicato alla categoria dei pesi welter, battuta di misura per ...

