Andrea Roncato ritorna a parlare di Stefania Orlando | ecco cosa ha detto

In un'intervista rilasciata al settimanale "Nuovo", Andrea Roncato è tornato a parlare di Stefania Orlando La partecipazione al Grande Fratello Vip ha riacceso i riflettori su Stefania Orlando che si è fatta notare nel reality di Canale 5 per la sua personalità e il suo carisma. Molte nuove opportunità lavorative si sono create per lei, ma anche molte chiacchiere sulla sua professionalità e la sua vita privata. Di recente, anche l'ex marito Andrea Roncato è tornato a parlare di lei.

