Andrea Roncato: “Dicono che la mia ex moglie Stefania Orlando abbia un bel curriculum ma ha venduto solo materassi” (Di venerdì 30 luglio 2021) Lasciarsi alle spalle rancori e ricominciare con serenità dopo un matrimonio finito. Probabilmente sia Andrea Roncato che Stefania Orlando lo hanno fatto, solo che lui, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, non sfoggia un atteggiamento zen: “C’è chi ha avuto il coraggio di sostenere che la mia ex abbia un grande curriculum e io non abbia fatto nulla. Lei negli ultimi 20 anni ha venduto solo materassi“, dice, con riferimento a un ‘paragone’ fatto quando Orlando era al Grande ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Lasciarsi alle spalle rancori e ricominciare con serenità dopo un matrimonio finito. Probabilmente siachelo hanno fatto,che lui, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, non sfoggia un atteggiamento zen: “C’è chi ha avuto il coraggio di sostenere che la mia exun grandee io nonfatto nulla. Lei negli ultimi 20 anni ha“, dice, con riferimento a un ‘paragone’ fatto quandoera al Grande ...

