Andrea Roncato attacca rabbiosamente Stefania Orlando: ecco cosa ha detto

Andrea Roncato in una recente intervista è tornato a parlare dell'ex moglie Stefania Orlando. La vippona aveva già avuto un momento di smarrimento nella casa del Grande Fratello a causa di alcune dichiarazioni forti di Roncato. Quest'ultimo anche questa volta non si è risparmiando, denigrando fortemente la carriera di Stefania: ecco le sue parole.

Andrea Roncato su Stefania Orlando: "In vent'anni ha venduto solo materassi"

Più spietato che mai, Andrea Roncato ha ...

