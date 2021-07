Ancora new entry nel revival di Sex and The City: arriva la segretaria di Mr. Big (Di venerdì 30 luglio 2021) Ancora new entry nel revival di Sex and The City, la nuova serie sull’amore e l’amicizia nella mezza età che fa da sequel allo storico format di Darren Star. Da quando la serie è entrata in produzione a New York a metà luglio, è un continuo annunciare nuovi arrivi nel cast di And Just Like That…, questo il titolo del revival, le cui riprese sono attualmente in corso e dureranno per tutta l’estate. Stavolta i nuovi ingressi nel revival di Sex and The City sono Brenda Vaccaro e Ivan Hernandez: i due attori si sono uniti al cast della nuova serie di HBO Max come volti ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 luglio 2021)newneldi Sex and The, la nuova serie sull’amore e l’amicizia nella mezza età che fa da sequel allo storico format di Darren Star. Da quando la serie è entrata in produzione a New York a metà luglio, è un continuo annunciare nuovi arrivi nel cast di And Just Like That…, questo il titolo del, le cui riprese sono attualmente in corso e dureranno per tutta l’estate. Stavolta i nuovi ingressi neldi Sex and Thesono Brenda Vaccaro e Ivan Hernandez: i due attori si sono uniti al cast della nuova serie di HBO Max come volti ...

