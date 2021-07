Amici 21, volto famoso della Rai tra i professionisti: l’indiscrezione (Di venerdì 30 luglio 2021) Super novità per il talent show. Ad Amici 21 potrebbe approdare uno dei ballerini più amati della Rai tra i professionisti Raimondo Todaro, in qualche modo, è sempre stato legato ad Amici ed a Maria De Filippi. Nonostante dal 2005 sia legato alla Rai ed a Ballando con le Stelle, nonché alla padrona di casa L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Super novità per il talent show. Ad21 potrebbe approdare uno dei ballerini più amatiRai tra iRaimondo Todaro, in qualche modo, è sempre stato legato aded a Maria De Filippi. Nonostante dal 2005 sia legato alla Rai ed a Ballando con le Stelle, nonché alla padrona di casa L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

crypto_wise16 : Dopo due anni di #Covid_19 non c'è cosa migliore di potersi ritrovare con gli amici e i propri cari come i vecchi t… - EnzoBenincasaSa : Nell'attentato terroristico che ho subito nell'ospedale di Salerno, dopo esser stato denudato, avvelenato e denutri… - helmvergara1 : RT @cardinale_anna: #iononmifidodellaLega di tutta la destra e dei nuovi amici di Salvini che a comando lo difendono. Lo specchio vi riman… - cardinale_anna : #iononmifidodellaLega di tutta la destra e dei nuovi amici di Salvini che a comando lo difendono. Lo specchio vi r… - zazoomblog : Uomini e Donne: avvistato ex tronista in compagnia di un volto noto di Amici 20 - #Uomini #Donne: #avvistato… -