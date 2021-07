Amichevoli 2021 | poker della Fiorentina contro la Virtus Verona | buone indicazioni per Italiano

(Di venerdì 30 luglio 2021) Termina con unl’amichevolelaa Moena. Nel ritiro estivo del precampionato, i viola dicontinuano a mostrare progressi a tre settimane dall’inizio del nuovo campionato e rifilano un netto 4-0 alla Vecomp, squadra appartenente alla Serie C in cui lo scorso anno ha ben figurato. In gol nel primo tempo Bonaventura, nella ripresa c’è spazio per le reti di Saponara, Milenkovic e Vlahovic nel finale. A distanza di appena ventiquattrore dal precedente impegno in amichevole, sorrisi perdal nuovo test ...

Tra le varie amichevoli che i campani disputeranno ce ne sarà una all'estero: come riporta Il Mattino, infatti, la squadra di mister Castori affronterà un test in Olanda contro l'Heerenveen l'8 agosto ...Finisce 4-0 l'ultima amichevole della Fiorentina a Moena contro la Virtusvecomp Verona. Dopo un primo tempo, che la Fiorentina ha chiuso in vantaggio per una rete a zero, nella seconda frazione ...