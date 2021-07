Amazon, maxi multa da 746 milioni in Lussemburgo per violazione delle norme sulla privacy. L’Azienda annuncia ricorso (Di venerdì 30 luglio 2021) multa record per il colosso globale dell’e-commerce Amazon. L’autorità lussemburghese per la protezione dei dati personali (Cnpd) ha inflitto al gruppo statunitense una multa da 746 milioni di euro per aver trattato i dati personali in violazione del regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione europea (Gdpr). La decisione, risalente al 16 luglio scorso, conclude un’indagine partita da una denuncia del 2018 da parte del gruppo francese per i diritti alla privacy La Quadrature du Net. A comunicarlo è la stessa azienda che però rilancia definendosi “fortemente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021)record per il colosso globale dell’e-commerce. L’autorità lussemburghese per la protezione dei dati personali (Cnpd) ha inflitto al gruppo statunitense unada 746di euro per aver trattato i dati personali indel regolamento generaleprotezione dei dati dell’Unione europea (Gdpr). La decisione, risalente al 16 luglio scorso, conclude un’indagine partita da una denuncia del 2018 da parte del gruppo francese per i diritti allaLa Quadrature du Net. A comunicarlo è la stessa azienda che però rilancia definendosi “fortemente ...

Advertising

IvanaManelli : RT @Agenzia_Ansa: Maxi multa ad Amazon per violazione delle norme Ue sulla privacy #ANSA - Agenzia_Ansa : Maxi multa ad Amazon per violazione delle norme Ue sulla privacy #ANSA - StefaniaMarcone : RT @ansaeuropa: Da Lussemburgo ammenda da 746 milioni di euro, per violazione delle norme Ue sulla #privacy, #Amazon annuncia ricorso https… - sara_voza : RT @LaStampa: Maxi multa ad Amazon per violazione delle norme Ue sulla privacy: 746 milioni di euro - mariowide : RT @dataprotection1: Maxi multa ad #Amazon per violazione norme Ue #privacy #GDPR - -