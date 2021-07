Amanda Knox contro Matt Damon: “Nel film Stillwater si lascia intendere che io sia un’assassina” (Di venerdì 30 luglio 2021) Amanda Knox si scaglia contro l’attore Matt Damon e il regista Tom McCarthy per il film La ragazza di Stillwater, la cui trama ricorda per certi aspetti il caso dell’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel 2007 e per il quale Knox fu dapprima condannata e poi assolta definitivamente in Cassazione. Secondo la donna, oggi 34enne, la pellicola lascia intendere che lei sia colpevole. “Il mio nome appartiene a me? E il mio volto? La mia storia? Continuo a tornare a queste domande perché altri continuano ad ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 luglio 2021)si scaglial’attoree il regista Tom McCarthy per ilLa ragazza di, la cui trama ricorda per certi aspetti il caso dell’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel 2007 e per il qualefu dapprima condannata e poi assolta definitivamente in Cassazione. Secondo la donna, oggi 34enne, la pellicolache lei sia colpevole. “Il mio nome appartiene a me? E il mio volto? La mia storia? Continuo a tornare a queste domande perché altri continuano ad ...

Advertising

FilippoCarmigna : Amanda Knox contro Stillwater, 'immagine sbagliata di me' - zazoomblog : Amanda Knox critica il nuovo film di Matt Damon Stillwater: Stanno lucrando sulla mia storia - #Amanda #critica… - zazoomblog : Amanda Knox critica il nuovo film di Matt Damon Stillwater: Stanno lucrando sulla mia storia - #Amanda #critica… - fisco24_info : Amanda Knox contro Stillwater, 'immagine sbagliata di me': 'Viene distorta ingiustamente, io non ho fatto nulla di… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Amanda Knox critica il nuovo film di Matt Damon, Stillwater: 'Stanno lucrando sulla mia storia'… -