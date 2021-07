Alvino: “Infortunio Lozano, arrivano novità sul suo recupero” (Di venerdì 30 luglio 2021) Ultime notizie sui tempi di recupero di Hirving Lozano. Il giocatore sta recuperando dall’Infortunio con il Messico che lo terrà fuori dai terreni di gioco almeno per l’inizio del campionato. Sicuramente un brutto colpo per Luciano Spalletti che non sa ancora precisamente quando potrà avere completamente a disposizione il giocatore messicano. Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli parla delle ultime novità sui tempi di recupero di Lozano: “Oggi è il suo compleanno e gli facciamo gli auguri. Per quanto riguarda l’Infortunio, il Napoli fa sapere che il ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 30 luglio 2021) Ultime notizie sui tempi didi Hirving. Il giocatore sta recuperando dall’con il Messico che lo terrà fuori dai terreni di gioco almeno per l’inizio del campionato. Sicuramente un brutto colpo per Luciano Spalletti che non sa ancora precisamente quando potrà avere completamente a disposizione il giocatore messicano. Carloa Radio Kiss Kiss Napoli parla delle ultimesui tempi didi: “Oggi è il suo compleanno e gli facciamo gli auguri. Per quanto riguarda l’, il Napoli fa sapere che il ...

