AnsaValledAosta : Alpinista bloccato su ghiacciaio Miage, salvato nella notte -

I familiari, a loro volta, hanno allertato gli amici dell'in Italia che hanno lanciato l'allarme, chiamando la Centrale unica del soccorso. L'elicottero ha eseguito numerosi sorvoli fino al ...E' solo,a 2000 metri in Val di Blenio in Svizzera; riesce ad accendere una stufa e per ... in particolar modo dei due alluci" (un fatto simile accadde al grandeed esploratore, ...Un alpinista tedesco in difficoltà è stato soccorso nella notte a 2.300 metri di quota, sul ghiacciaio del Miage (massiccio del Monte Bianco). Verso le 19. (ANSA) ...(ANSA) – AOSTA, 30 LUG – Un alpinista tedesco in difficoltà è stato soccorso nella notte a 2.300 metri di quota, sul ghiacciaio del Miage (massiccio del Monte Bianco). Verso le 19.30 di giovedì 29 lug ...