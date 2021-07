Alla Mostra di Venezia l’ultimo film da attore di Libero De Rienzo

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 30 luglio 2021)del Cinema diverrà presentato “Una relazione”,dadiDeDe, prematuramente scomparso lo scorso 15 luglio per cause che sono ancora da verificare, sarà tra gli attori della prossima edizione delladel cinema di. L’è in una delle pellicole che verranno proiettate in anteprima alle Giornate degli Autori ae precisamente nella sezione Notti ...