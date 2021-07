Alessandra porta San Marino nel medagliere

(Di venerdì 30 luglio 2021) La Perilli, terza nella fossa regala alla piccola Repubblica di 30mila abitanti il primo podio: ex azzurra, nel 2009 ha optato per il Titano di LEO TURRINI

La Perilli, terza nella fossa regala alla piccola Repubblica di 30mila abitanti il primo podio: ex azzurra, nel 2009 ha optato per il Titano di LEO TURRINI...relativo all'importanza delle medaglie d'oro nel medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 ci... che fa capolino nel medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 grazie al bronzo diPerilli nel ...La Perilli, terza nella fossa regala alla piccola Repubblica di 30mila abitanti il primo podio: ex azzurra, nel 2009 ha optato per il Titano ...