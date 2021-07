Aldo Montano si ritira ma lo attende un’operazione che non può più rimandare (Di venerdì 30 luglio 2021) E’ stata una lunga carriera per Aldo Montano che dopo Tokyo si ritira ma adesso deve pagare il prezzo per avere gareggiato così a lungo. Aldo Montano deve subire un’operazione, un intervento necessario dopo la scoperta fatta un anno e mezzo fa. Lo confida lo schermidore al Corriere della Sera, parla del prezzo che deve pagare anche se lo fa con il sorriso perché l’ultima soddisfazione è arrivata a 43 anni con le Olimpiadi di Tokyo. L’ultima medaglia prima di dire addio alla sciabola, un argento conquistato nel concorso a squadre. Montano era partito riserva ma è arrivato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 luglio 2021) E’ stata una lunga carriera perche dopo Tokyo sima adesso deve pagare il prezzo per avere gareggiato così a lungo.deve subire, un intervento necessario dopo la scoperta fatta un anno e mezzo fa. Lo confida lo schermidore al Corriere della Sera, parla del prezzo che deve pagare anche se lo fa con il sorriso perché l’ultima soddisfazione è arrivata a 43 anni con le Olimpiadi di Tokyo. L’ultima medaglia prima di dire addio alla sciabola, un argento conquistato nel concorso a squadre.era partito riserva ma è arrivato ...

