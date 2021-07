Al festival dei vip “c’è un positivo che non risponde al telefono”: se il lussuoso resort diventa un possibile focolaio (Di venerdì 30 luglio 2021) Un festival del cinema in un lussuoso resort in Sardegna, organizzato nel cuore dell’estate. È il Filming Italy, dal 21 al 25 luglio al Forte Village di Cagliari. Ad organizzarlo, Tiziana Rocca. Ospiti? Harvey Keitel e Claudia Gerini, Elizabeth Olsen, Heather Graham, Valeria Golino, Valeria Mazza, Claudio Bisio, Sabrina Impacciatore, Paola Cortellesi, Maria Sole Tognazzi. Madrina Elena Sofia Ricci. Tutto bello non fosse che ci sarebbe un positivo tra i partecipanti. Lo scrive Repubblica: nonostante i controlli, gli appuntamenti più importanti organizzati all’aperto e i tamponi, la possibilità che l’evento possa essersi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Undel cinema in unin Sardegna, organizzato nel cuore dell’estate. È il Filming Italy, dal 21 al 25 luglio al Forte Village di Cagliari. Ad organizzarlo, Tiziana Rocca. Ospiti? Harvey Keitel e Claudia Gerini, Elizabeth Olsen, Heather Graham, Valeria Golino, Valeria Mazza, Claudio Bisio, Sabrina Impacciatore, Paola Cortellesi, Maria Sole Tognazzi. Madrina Elena Sofia Ricci. Tutto bello non fosse che ci sarebbe untra i partecipanti. Lo scrive Repubblica: nonostante i controlli, gli appuntamenti più importanti organizzati all’aperto e i tamponi, la possibilità che l’evento possa essersi ...

