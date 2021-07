Aggiornamento vaccini anti-Covid | quante dosi sono state consegnate e somministrate in Italia | 30 luglio 2021

(Di venerdì 30 luglio 2021)IN: L’SULLE30Qual è la situazione deiinad oggi, 30? Il piano per la distribuzione e la somministrazione deiinprosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Ore 07,00 ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Aggiornamento dati Iss sull'efficacia dei vaccini per chi ha completato il ciclo vaccinale - infezione: 88,2% [87… - Z3r0Rules : RT @MikeCrissBlog: Aggiornamento sul tema: - MikeCrissBlog : Aggiornamento sul tema: - izzo_mc : @dottoremaevero @FNOMCeO @RobiVil Il dottor Charles Hoffe MD, nel suo ultimo aggiornamento del 6 luglio 2021, rifer… - ninda1952 : RT @RaiNews: #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 29/07/2021 ore 17:08 (Elaborazione @VaccinaItalia su dati Governo e Minist… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggiornamento vaccini

Lo ha spiegato l'assessore alla Sanità Simone Bezzini, durante l'ormai consuetosulla ... Per la fornitura diprevista ad agosto, le dosi di Moderna in arrivo sono 276.500, quelle ...Secondo l'ultimodel governo Uk , i contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 31. sembrerebbe che una parte molto grande della popolazione sia attualmente immune, grazie ai...La Regione Umbria va incontro agli under 30 che hanno aderito alla vaccinazione e sono in attesa di green pass: la Giunta regionale dell’Umbria, su iniziativa ...A cominciare dal personale sanitario che si è vaccinato per primo a gennaio, e che ad ottobre vedrà scadere i nove mesi programmati di durata minima dell’immunità. Ma le incertezze riguardano tutti: d ...