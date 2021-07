Afghanistan:Biden, arrivato primo volo traduttori espatriati (Di venerdì 30 luglio 2021) Il primo volo di evacuazione dall'Afghanistan di afghani che hanno lavorato in questi decenni per gli Usa, soprattutto traduttori, è atterrato negli Stati Uniti. Lo annuncia il presidente Joe Biden. "... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 luglio 2021) Ildi evacuazione dall'di afghani che hanno lavorato in questi decenni per gli Usa, soprattutto, è atterrato negli Stati Uniti. Lo annuncia il presidente Joe. "...

Da Hale ad Assange, la Casa Bianca non molla i whistleblower ...documenti segreti o sensibili alla piattaforma WikiLeaks riguardo alle guerre in Iraq e Afghanistan,... L'amministrazione Biden ha varato nuove leggi per impedire che il Dipartimento di giustizia ...

Afghanistan: almeno 60 morti per inondazioni nell'est È di decine di morti sepolti sotto fango e detriti, il bilancio delle improvvise inondazioni che hanno colpito una regione remota dell'Afghanistan orientale a causa delle forti piogge.

