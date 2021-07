Adani | “Milan? Champions meritata | ma gli va dato il tempo di sbagliare”

(Di venerdì 30 luglio 2021) Lele, ex difensore di Inter ed Empoli tra le altre, ha parlato del ritorno delinLeague

Advertising

_doodoobrown : RT @MilanLiveIT: ??? Adani dice il sul pensiero su Vlasic, obiettivo di mercato del Milan ?? #MercatoMilan #Calciomercato - Cucciolina96251 : RT @MilanLiveIT: ??? Adani dice il sul pensiero su Vlasic, obiettivo di mercato del Milan ?? #MercatoMilan #Calciomercato - MilanLiveIT : ??? Adani dice il sul pensiero su Vlasic, obiettivo di mercato del Milan ?? #MercatoMilan #Calciomercato - ConteVanja : @capuanogio Magari i clienti si sono rotti di pagare un canone per poi vedere una costola di Inter channel. Magari… - gilnar76 : Adani: «Vlasic? Trequartista moderno ma deve migliorare su molti aspetti» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -

Ultime Notizie dalla rete : Adani Milan

Lele, in occasione della presentazione della sua collaborazione con Fifa22 ai microfoni di Gazzetta ... Il Napoli ha una grande rosa ed è arrivato Spalletti, ilha perso Donnarumma ma si è ...ha espresso la sua opinione su Vlasic, trequartista del CSKA Mosca che ilha messo nel mirino per la sostituzione di Calhanoglu. In queste settimane si parla molto del possibile ...Lele Adani ha commentato l'ultima stagione del Milan con tanti elogi, parlando anche del mercato che stanno facendo i rossoneri.L'ex commentatore di Sky Sport: 'La favorita rimane la Juventus perché è la più forte, anche se ha vinto l'Inter l'anno scorso'.