Acqua | ARERA | interventi normativi per superare ritardi al Sud

(Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – Intervenire a livello normativo perle criticità gestionali del servizio idrico e aumentarne l’efficienza, in particolare nelle regioni meridionali, anche alla luce delle opportunità e dei target fissati nel PNRR. L’invia una segnalazione a Governo e Parlamento. “Permane nel nostro Paese un Water Service Divide – spiega l’Authority -: a fronte di un’ampia area, collocata in prevalenza al Nord e al Centro, in cui i servizi, gli investimenti, l’attività legislativa, il funzionamento degli enti di Governo dell’ambito e le capacità gestionali degli operatori appaiono in linea con i più elevati obiettivi del settore idrico, ...

giudica condizioni necessarie per l'allocazione delle risorse del Pnrr e per l'efficace implementazione degli interventi selezionati , la presenza di un ente di governo dell'Ambito pienamente ...... e secondo quanto espresso nelle indicazioni dell'(Autorità per l'energia elettrica, il gas e ... 60 stazioni di disidratazione con il duplice scopo di: ridurre il quantitativo dipresente ...(Teleborsa) – Intervenire a livello normativo per superare le criticità gestionali del servizio idrico e aumentarne l’efficienza, in particolare nelle regioni meridionali, anche alla ...Bollette per 15 mila euro non pagate dall’amministratore condominiale dal febbraio 2020 a oggi, motivo per il quale l’altro giovedì 29 luglio Uniacque ha sospeso, nel rispetto delle procedure previste ...