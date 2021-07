Acli Roma: aperte iscrizioni gratuite corso formazione enogastronomica (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma – Un corso di cucina gratuito per acquisire conoscenze e competenze nel settore della ristorazione e conservazione degli alimenti, ma anche per favorire l’inclusione sociale. È l’iniziativa delle Acli di Roma e provincia, che prenderà il via a settembre e per la quale sono aperte da oggi le iscrizioni (https://www.AcliRoma.it/corso-gratuito-di-cucina-il-gusto-dellinc lusione/. C’è tempo fino al 7 settembre 2021). Il percorso formativo sarà articolato in 3 fasi: “Impariamo a cucinare”, un laboratorio del gusto per ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 luglio 2021)– Undi cucina gratuito per acquisire conoscenze e competenze nel settore della ristorazione e conservazione degli alimenti, ma anche per favorire l’inclusione sociale. È l’iniziativa delledie provincia, che prenderà il via a settembre e per la quale sonoda oggi le(https://www..it/-gratuito-di-cucina-il-gusto-dellinc lusione/. C’è tempo fino al 7 settembre 2021). Il performativo sarà articolato in 3 fasi: “Impariamo a cucinare”, un laboratorio del gusto per ...

