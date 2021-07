Accoltella passanti a Firenze, risentito per ritiro Usa Iraq (Di venerdì 30 luglio 2021) Nessun motivo religioso ma risentimento verso i cittadini Usa dopo che il loro Paese ha deciso di ritirarsi dall'Iraq. Questo, secondo la questura di Firenze, il motivo che ha spinto per due giorni un ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 luglio 2021) Nessun motivo religioso ma risentimento verso i cittadini Usa dopo che il loro Paese ha deciso di ritirarsi dall'. Questo, secondo la questura di, il motivo che ha spinto per due giorni un ...

