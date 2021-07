Accoltella 16 gatti | 9 sono morti | condanna pesante per il killer dei felini

(Di venerdì 30 luglio 2021) Ildeihato, fra il 2018 e il 2019, 16 mici a Brighton. Steven Bouquet è statoto a 5 anni di reclusione per averto 16nella cittadina balneare a sud ...

Advertising

leggoit : Brighton, accoltella 16 gatti uccidendone 9: 5 anni di reclusione al Killer dei felini -

Ultime Notizie dalla rete : Accoltella gatti

leggo.it

Il Killer deiha accoltellato, fra il 2018 e il 2019, 16 mici a Brighton. Steven Bouquet è stato condannato a 5 anni di reclusione per aver accoltellato 16nella cittadina balneare a sud dell'Inghilterra, uccidendone 9 e ferendone 7. Leggi anche > Pesante condanna che ha visto l'attuazione della legge ad hoc approvata negli ultimi anni in ...CinziaRicevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:Ha ammazzato nove gatti e ne ha feriti sette nei dintorni di Brighton tra l’ottobre del 2018 e il giugno del 2019. Ora Steven Bouquet, soprannominato “il killer dei gatti” è stato dichiarato colpevole ...Il Killer dei gatti ha accoltellato, fra il 2018 e il 2019, 16 mici a Brighton. Steven Bouquet è stato condannato a 5 anni di reclusione per aver accoltellato 16 gatti ...