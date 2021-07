Abusivismo e concorrenza sleale nel trasporto merci | la soluzione è ' sedersi a un tavolo' ?

Advertising

ninja2475 : RT @Ansa_Fvg: Trasporto merci: sarà istituito Tavolo Prefettura-categoria. Per combattere abusivismo e concorrenza sleale nel settore #ANSA… - Ansa_Fvg : Trasporto merci: sarà istituito Tavolo Prefettura-categoria. Per combattere abusivismo e concorrenza sleale nel set… -

Ultime Notizie dalla rete : Abusivismo concorrenza

Il Friuli

Ultimo, in ordine di tempo, quello che "presto sarà avviato per monitorare il fenomeno dell'e dellasleale nel settore del trasporto merci", come si legge sul sito Trasporti - ...I fenomeni dell'e dellasleale nel settore del trasporto merci su strada sono stati oggetto di un incontro tra il Prefetto di Trieste, Valerio Valenti, e i rappresentanti di Confartigianato ...Presto sarà avviato un tavolo permanente per monitorare il fenomeno dell' abusivismo e della concorr ...Presto sarà avviato un tavolo permanente per monitorare il fenomeno dell' abusivismo e della concorr ...