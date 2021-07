A Tokyo la judoka saudita e quella israeliana si abbracciano

(Di venerdì 30 luglio 2021) Pace e fratellanza, come dovrebbe essere sempre in un'Olimpiade. Un segnale del vero spirito olimpico lo hanno dato oggi, al mondo, due praticanti di uno sport, il judo, da cui invece nei giorni ...

Advertising

HuffPostItalia : Tokyo 2020, la judoka Alice Bellandi: 'Amo il judo e la mia fidanzata Chiara. Lo sport sta diventando un posto incl… - Agenzia_Ansa : La judoka Odette Giuffrida ha conquistato la qualificazione alla semifinale di #Tokyo2020 ottimo esordio delle azzu… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Il judoka algerino Fethi Nourine, appreso l'esito del sorteggio delle gare di judo ha deciso non voler… - fabiobellentani : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo judoka

Tahani Alqahtani ha potuto partecipare ai Giochi di2020 grazie a un invito speciale del Cio, e non si è certo tirata indietro quando il sorteggio le ha messo di fronte una rivale proveniente ...Pace e fratellanza, come dovrebbe essere sempre in un'Olimpiade. Un segnale del vero spirito olimpico lo hanno dato oggi, al mondo, due praticanti di uno sport, il judo, da cui invece nei giorni ...L’incontro tra l’araba Alqahtani e l’israeliana Hersko dei sedicesimi del torneo olimpico di Judo, nella categoria dei -73 chili, ...Bufera per i modi dell'allenatore Claudiu Pusa con la judoka tedesca Martyna Trajdos. Ma lei difende il 'bizzarro metodo' ...