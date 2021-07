A Monte Isola vietato lo sbarco di bici ad agosto: una decisione sconcertante (Di venerdì 30 luglio 2021) Per Legambiente, Italia Nostra, FIAB, Parco Franciacorta e gli operatori turistici locali (consorzio camping) si tratta di una decisione sconcertante. Dal 7 al 29 agosto a Monte Isola – il Comune sul lago d’Iseo reso celebre per l’opera “The Floating Piers”, la passerella di Christo sospesa sul Sebino – i visitatori e i turisti non potranno più sbarcare in bicicletta a causa di un’ordinanza emanata dal sindaco Fiorello Turla, che ne vieta il trasporto dall’esterno del territorio comunale. Sull’Isola potranno circolare solo le bici dei residenti e quelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Per Legambiente, Italia Nostra, FIAB, Parco Franciacorta e gli operatori turistici locali (consorzio camping) si tratta di una. Dal 7 al 29– il Comune sul lago d’Iseo reso celebre per l’opera “The Floating Piers”, la passerella di Christo sospesa sul Sebino – i visitatori e i turisti non potranno più sbarcare incletta a causa di un’ordinanza emanata dal sindaco Fiorello Turla, che ne vieta il trasporto dall’esterno del territorio comunale. Sull’potranno circolare solo ledei residenti e quelle ...

Advertising

dariobalotta : A Monte Isola vietato lo sbarco di bici ad agosto: una decisione sconcertante - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Cosa diranno i gestori dei camping del lago, pieni di stranieri che arrivano con la bicicletta che non potranno usare? @d… - ilfattoblog : Cosa diranno i gestori dei camping del lago, pieni di stranieri che arrivano con la bicicletta che non potranno usa… - Mandellovic : ?? @ Monte Isola - LuciaLandoni : Polemiche a Monte Isola per l'ordinanza estiva anti biciclette. Su @rep_milano -