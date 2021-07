A giugno occupazione sale al 57 | 9% | +166mila unità

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 30 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel mese di2021 si registra, rispetto al mese precedente, un aumento degli occupati e una diminuzione sia dei disoccupati sia degli inattivi. Lo rileva l’Istat. La crescita dell’(+0,7%, pari a) si osserva per gli uomini, le donne, i dipendenti, gli autonomi e per tutte le classi d’età. Il tasso dial 57,9% (+0,5 punti). Anche la diminuzione del numero di persone in cerca di lavoro (-5,1% rispetto a maggio, pari a -131mila) riguarda entrambe le componenti di genere e tutte le classi d’età. Il ...