A che ora inizia Inés dell'anima mia: l'orario della messa in onda su Canale 5 (Di venerdì 30 luglio 2021) A che ora inizia Inés dell'anima mia, la serie spagnola in onda su Canale 5 in prima visione da venerdì 30 luglio 2021? Appuntamento per quattro settimane dalle 21.20 circa. Gli episodi della miniserie sono in tutto otto, trasmessi due per ogni serata. Si tratta di una fiction tratta dal romanzo storico di Isabel Allende dedicato a Inés de Suárez, unica donna spagnola arrivata alla conquista del Cile. Trama: storia vera La trama è incentrata sul personaggio di Inés Suárez che si può considerare una sorta di Giovanna D'Arco spagnola. È una figura cruciale ...

